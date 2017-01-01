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Венесуэла и Панама договорились о возвращении послов

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О возвращении послов объявил венесуэльский лидер Николас Мадуро. Ранее Венесуэла и Панама отозвали дипломатов из-за ухудшения отношений.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
АР

Венесуэла и Панама договорились о возвращении послов, отозванных ранее на фоне ухудшения отношений послов двух стран. Об этом сообщил в четверг, 26 апреля, президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает РИА Новости.

Венесуэльский лидер также заявил о возобновлении авиасообщения с Панамой с 27 апреля.

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Напомним, в конце марта правительство Панамы включило президента Венесуэлы в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию денег. В ответ Венесуэла приостановила взаимодействие с 46 юрлицами и 22 физлицами из Панамы.

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Теги: Венесуэла, посол, дипломатические отношения, Панама
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Источник: korrespondent.net

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