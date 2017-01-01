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Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом Южной Кореи – СМИ

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Ожидается, что лидеры КНДР Ким Чен Ын и Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретятся в пятницу, 27 апреля, у демаркационной линии между государствами.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын
Северокорейский лидер Ким Чен Ын
 
Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул столицу страны Пхеньян, чтобы провести встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает агентство Ренхап.
 
"Ким Чен Ын с открытым сердцем обсудит с Мун Чжэ Ином все вопросы, которые связаны с улучшением межкорейских отношений и достижением мира, процветания и воссоединения Корейского полуострова", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что лидеры КНДР и Южной Кореи встретятся в пятницу, 27 апреля, у демаркационной линии между государствами. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут совместный документ. Также, чтобы отметить данное событие, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят дерево.

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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