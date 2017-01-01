Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом Южной Кореи – СМИ
Ожидается, что лидеры КНДР Ким Чен Ын и Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретятся в пятницу, 27 апреля, у демаркационной линии между государствами.
"Ким Чен Ын с открытым сердцем обсудит с Мун Чжэ Ином все вопросы, которые связаны с улучшением межкорейских отношений и достижением мира, процветания и воссоединения Корейского полуострова", – говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что лидеры КНДР и Южной Кореи встретятся в пятницу, 27 апреля, у демаркационной линии между государствами. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут совместный документ. Также, чтобы отметить данное событие, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят дерево.
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