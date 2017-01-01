Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом Южной Кореи – СМИ

Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и порядочным человеком

"Ким Чен Ын с открытым сердцем обсудит с Мун Чжэ Ином все вопросы, которые связаны с улучшением межкорейских отношений и достижением мира, процветания и воссоединения Корейского полуострова", – говорится в сообщении.