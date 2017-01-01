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Джина Хаспел возглавила ЦРУ

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Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ после того, как Майк Помпео вступил в должность государственного секретаря США.
Джина Хаспел
Джина Хаспел
washingtonpost.com

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства после того, как прежнего главу ЦРУ Майка Помпео утвердили на посту госсекретаря США, сообщает пресс-служба ЦРУ.
 
"Для меня большая часть возглавить ЦРУ в этот критический момент. На время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ оставаться сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и делать все возможное для предоставления разведданных нашим политикам, чтобы Америка была сильной и защищенной", – заявила Хаспел.

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Джина Хаспел стала первой женщиной на посту главы ЦРУ. 

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Теги: США, ЦРУ, женщина
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Источник: korrespondent.net

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