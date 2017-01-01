Джина Хаспел возглавила ЦРУ

В ЦРУ набирают сотрудников со знанием русского языка

"Для меня большая часть возглавить ЦРУ в этот критический момент. На время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ оставаться сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и делать все возможное для предоставления разведданных нашим политикам, чтобы Америка была сильной и защищенной", – заявила Хаспел.