Джина Хаспел возглавила ЦРУ
Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ после того, как Майк Помпео вступил в должность государственного секретаря США.
"Для меня большая часть возглавить ЦРУ в этот критический момент. На время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ оставаться сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и делать все возможное для предоставления разведданных нашим политикам, чтобы Америка была сильной и защищенной", – заявила Хаспел.
В ЦРУ набирают сотрудников со знанием русского языка
В ЦРУ набирают сотрудников со знанием русского языка
Джина Хаспел стала первой женщиной на посту главы ЦРУ.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент