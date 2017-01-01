Лидер Южной Кореи прибыл на встречу с Ким Чен Ыном
Президент южнокорейского государства Мун Чжэ Ин прибыл в пятницу, 27 апреля, к месту встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
По дороге колонну автомобилей Мун Чжэ Ина провожали жители Сеула, размахивая южнокорейскими флагами.
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Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын также на пути к Пханмунджому. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений КНДР и Южной Кореи, мира и перспектив воссоединения.
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