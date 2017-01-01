Лидер Южной Кореи прибыл на встречу с Ким Чен Ыном

Президент южнокорейского государства Мун Чжэ Ин прибыл в пятницу, 27 апреля, к месту встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Корреспондент