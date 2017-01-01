Переключиться на мобильную версию

Лидер Южной Кореи прибыл на встречу с Ким Чен Ыном

Комментариев: 0
Президент южнокорейского государства Мун Чжэ Ин прибыл в пятницу, 27 апреля, к месту встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
 
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в приграничный пункт переговоров Пханмунджом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.
 
По дороге колонну автомобилей Мун Чжэ Ина провожали жители Сеула, размахивая южнокорейскими флагами.

Южная Корея прекращает "психологическую войну" против КНДР
 
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын также на пути к Пханмунджому. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений КНДР и Южной Кореи, мира и перспектив воссоединения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, Южная Корея, встреча, КНДР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь