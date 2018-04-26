Трамп встретится с королевой Великобритании – СМИ
Официальный визит американского президента в Великобританию состоится 13 июля. Трамп намерен встретиться с королевой Елизаветой II.
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II во время официального визита в страну в июле этого года. Об этом пишет газета The Telegraph.
Официальный визит Трампа в Великобританию состоится 13 июля. Сообщается, что американский президент проведет переговоры с премьер-министром Терезой Мэй.
Глава британского МИД Борис Джонсон назвал известие о грядущем визите Трампа "фантастической новостью".
Елизавета II пригласила Трампа в Великобританию
Глава британского МИД Борис Джонсон назвал известие о грядущем визите Трампа "фантастической новостью".
Елизавета II пригласила Трампа в Великобританию
Ранее СМИ сообщали, что Трамп вновь решил посетить Великобританию.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент