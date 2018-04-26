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Трамп встретится с королевой Великобритании – СМИ

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Официальный визит американского президента в Великобританию состоится 13 июля. Трамп намерен встретиться с королевой Елизаветой II.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II во время официального визита в страну в июле этого года. Об этом пишет газета The Telegraph.
 
Официальный визит Трампа в Великобританию состоится 13 июля. Сообщается, что американский президент проведет переговоры с премьер-министром Терезой Мэй.

Глава британского МИД Борис Джонсон назвал известие о грядущем визите Трампа "фантастической новостью".

Елизавета II пригласила Трампа в Великобританию
 

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Теги: встреча, Трамп, Великобритания, Елизавета II, королева
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Источник: korrespondent.net

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