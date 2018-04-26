Трамп встретится с королевой Великобритании – СМИ

Официальный визит американского президента в Великобританию состоится 13 июля. Трамп намерен встретиться с королевой Елизаветой II.



Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II во время официального визита в страну в июле этого года. Об этом пишет газета Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II во время официального визита в страну в июле этого года. Об этом пишет газета The Telegraph





Глава британского МИД Борис Джонсон назвал известие о грядущем визите Трампа "фантастической новостью".



Елизавета II пригласила Трампа в Великобританию Официальный визит Трампа в Великобританию состоится 13 июля. Сообщается, что американский президент проведет переговоры с премьер-министром Терезой Мэй.Глава британского МИД Борис Джонсон назвал известие о грядущем визите Трампа "фантастической новостью".

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