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Япония и США поприветствовали межкорейский саммит

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Власти Японии и США приветствовала начавшуюся 27 апреля встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
В Южной Кореи начался межкорейский саммит
В Южной Кореи начался межкорейский саммит
twitter.com/TheBlueHouseKR


Власти Японии надеются, что в ходе переговоров лидеров КНДР и Южной Кори удастся серьезно обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга, передает Интерфакс.

"Думаю, состоится серьезное обсуждение проблем между двумя лидерами в ходе встречи", – отметил чиновник.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс также приветствовала начавшуюся встречу.

"Мы желаем корейскому народу всего наилучшего по случаю исторической встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ына с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", – заявила она.

Она также поблагодарила Южную Корею за координацию усилий по подготовке американо-северокорейского саммита, который запланирован на предстоящие недели.

Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу

Напомним, в пятницу, 27 апреля, на южнокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом стартовал межкорейский саммит. Началась встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином

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Теги: США, Япония, Южная Корея, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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