Япония и США поприветствовали межкорейский саммит

Власти Японии и США приветствовала начавшуюся 27 апреля встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.



Власти Японии надеются, что в ходе переговоров лидеров КНДР и Южной Кори удастся серьезно обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга, передает Интерфакс.

"Думаю, состоится серьезное обсуждение проблем между двумя лидерами в ходе встречи", – отметил чиновник.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс также приветствовала начавшуюся встречу.

"Мы желаем корейскому народу всего наилучшего по случаю исторической встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ына с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", – заявила она.

Она также поблагодарила Южную Корею за координацию усилий по подготовке американо-северокорейского саммита, который запланирован на предстоящие недели.



Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу

Напомним, в пятницу, 27 апреля, на южнокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом стартовал межкорейский саммит. Началась встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet