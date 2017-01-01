Роскомнадзор заблокировал адреса В контакте, Twitter, Facebook и Яндекса

В попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд IP-адресов популярных социальных сетей.

Роскомнадзор продолжает пополнять реестр запрещенных сайтов. На этот раз ведомство внесло в него IP-адреса В контакте, Twitter, Facebook и Одноклассников. Об этом сообщил Telegram-канал RKNShowtime, который в автоматическом режиме обновляет информацию о перечне заблокированных сайтов.

Кроме того, ведомство закрыло доступ к пяти адресам Яндекса.

Ранее Таганский районный суд города Москвы принял решение о блокировке Telegram на территории России за отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписок пользователей. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке мессенджера.

В ответ на это создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что программа будет "использовать встроенные методы обхода блокировок". В результате всех попыток заблокировать Telegram Роскомнадзор ограничил доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов).

В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных компаний, как Google, Amazon, Microsoft, а также мессенджер Viber и многие другие. Telegram при этом по-прежнему остается доступным для российских пользователей.

Источник: Русская служба DW

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