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Российское правительство пронумерует своих граждан

Комментариев: 3
В России занялись разработкой проекта единого идентификатора, который должен появиться в следующем году.
Жителей РФ пронумеруют
Жителей РФ пронумеруют
depositphotos.com

Каждый россиянин в 2019 году получит единый идентификационный номер, по которому можно будет установить номера его паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Об этом в пятницу, 27 апреля, пишут Известия.

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Отмечается, что на днях в РФ прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в четвертом квартале 2018 года.

Издание отмечает, что нововведение позволит найти данные о гражданине в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения в виде запрета на определенные действия, среди которых, в частности, использование интернета.

 

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Теги: Россия, россияне, номера, россиянин, идентификационный код
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Комментариев (3)
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ГенийПрошлого    27.04.2018, 13:12
Оценка:  0
ГенийПрошлого
сколько на бигмире любителей русни сидит просто колапс какойто.
weightless    27.04.2018, 12:35
Оценка:  0
weightless
И использовать номера вместо фамилий)
удобнее всего будет Путену с №1, а вот Лавров, похоже, станет №6
ShakhterDonetsk    27.04.2018, 12:14
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
И татуировкой этот номер нанести каждом рассианину на руку или на лоб. Что бы чувствовали себя комфортно, как в концлагере .
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