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Лидеры Северной и Южной Кореи посадили сосну мира

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Сосну для церемонии выбрали не случайно: она проросла в год подписания мирного договора между двумя странами после войны 1950-53 годов.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадили дерево на демаркационной линии
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадили дерево на демаркационной линии
english.yonhapnews.co.kr

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин посадили на демаркационной линии в пограничной зоне Пханмунджом сосну как символ мира и процветания, после чего прогулялись и поговорили наедине. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает агентство Ренхап.

В частности, отмечено, что главы государств засыпали корни дерева землей из двух гор на юге и севере полуострова и полили сосну водой из двух рек - Тэдонган, которая течет через столицу КНДР, и Ханган, протекающей через столицу Южной Кореи.

Как сообщается, на табличке у дерева высечена надпись: "Мы растим мир и процветание".

 

 

Отмечается, что сосну для церемонии выбрали не случайно: она проросла в год подписания мирного договора между двумя странами после войны 1950-53 годов.

Напомним, лидеры Северной и Южной Кореи встретились 27 апреля в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны. При встрече они обменялись рукопожатиями. Ким Чен Ын стал первым главой Северной Кореи, который посетил Юг. Во время встречи президент Южной Кореи предложил главе КНДР соединить железные дороги двух стран.

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, дерево, встреча, КНДР, Корея, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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