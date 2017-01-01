Шутки Петросяна и Задорнова больше всего веселят россиян – опрос

Почти все россияне заявляют, что у них есть чувство юмора, но только половина способны шутить и понимать шутки.

Евгений Петросян, Владимир Винокур и покойный Михаил Задорнов – самые популярные юмористы у россиян. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

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“Самыми популярными комиками и юмористами среди россиян считаются Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (19%) и Владимир Винокур (11%). Столичные жители предпочитают юмор Задорнова (18%) и Михаила Жванецкого (16%), молодежь - Павла Воли (19%) и Гарика Харламова (10%), а люди пенсионного возраста чаще смеются над шутками Евгения Петросяна (32%)“, - пишут авторы исследования.

Над шутками Жванецкого смеются 7% граждан РФ, Аркадия Райкина – 4%, Геннадия Хазанова и Юрия Никулина - по 3%.

“Подавляющее большинство россиян (97%), по их словам, не обделены чувством юмора. Практически каждый второй (48%) полагает, что вполне способен шутить и понимать шутки, 11% - в меньшей степени. Практически лишенными чувства юмора себя называют лишь 2% наших сограждан“, - отметили социологи.

Самыми популярными у россиян являются анекдоты и шутки на бытовые и жизненные темы - 12%. Чуть реже (7%) шутят о политике, а вот секс, тюрьма и история не являются для россиян юмористическими темами (менее 1%).

“Шутим мы над своей собственной жизнью - над бытом, над семейными отношениями, полными своих забавных парадоксов и маленьких трагедий. Также россияне предпочитают шутки тех юмористов, кто совпадает с ними по возрасту: более пожилые слушают Петросяна и Винокура, а молодежь ориентируется на Волю и Харламова. Трудно сказать, связано ли это с темами для шуток или с общим взглядом на мир, несколько отличающимся у разных поколений“, - прокомментировал результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Всероссийский опрос ВЦИОМ-Спутник проведен 26 марта и 5 апреля 2018 года. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.