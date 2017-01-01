Две Кореи договорились о мире
В пятницу, 27 апреля, лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает Reuters.
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Декларация включает в себя сокращение вооружений, прекращение “враждебных действий“, превращение границы в “зону мира“, переговоры с другими странами, такими как США.
Лидеры двух стран обещают соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны.
В середине мая КНДР и Южная Корея планируют провести переговоры на уровне генералов для налаживания контактов и решения вопросов обороны.
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Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они вместе посадили “сосну мира“.
Напомним, на конец мая или начало июня запланирована другая историческая встреча Ким Чен Ына - с президентом США Дональдом Трампом.