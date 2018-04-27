В российском Сыктывкаре упал памятник рублю
В Сыктывкаре (республика Коми. Российская Федерация) в пятницу 27 апреля обнаружен валяющимся на земле и разбитым памятник рублю. Об этом сообщает местный портал PG11.ru.
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“Арт-объект буквально рассыпался на кусочки: стекла разлетелись по всей площадке, крепления вылетели. Появилась трещина в пьедестале, на котором стоял памятник“, - говорится в сообщении.
Сам “рубль“ уже подняли, чтобы повреждения мог изучить эксперт.
На месте работает полиция и эксперты. Им предстоит узнать причину, по которой упал арт-объект. Пока что нет никакой информации о том, когда и кто совершил акт вандализма.
Арт-объект Памятник рублю создали в национальном банке Республики Коми. Установила его одна из строительных организаций Сыктывкара. Торжественное открытие памятника состоялось в 2015 году.
Напомним, 23 апреля в Москве открыли памятник Ельцину.
Но увял.
И только доллар
Вечно зеленеет.