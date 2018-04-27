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В российском Сыктывкаре упал памятник рублю

Комментариев: 7
"Рубль" обнаружен валяющимся на земле и разбитым. Поврежден даже пьедестал, на котором стояла инсталляция.
В российском Сыктывкаре упал памятник рублю
© pg11.ru
Фото 1/7
  • 27 апреля в Сыктывкаре разбили памятник рублю
  • 27 апреля в Сыктывкаре разбили памятник рублю
  • 27 апреля в Сыктывкаре разбили памятник рублю
  • 27 апреля в Сыктывкаре разбили памятник рублю
  • 27 апреля в Сыктывкаре разбили памятник рублю
  • 27 апреля в Сыктывкаре разбили памятник рублю
  • 27 апреля в Сыктывкаре разбили памятник рублю
В российском Сыктывкаре упал памятник рублю
27 апреля в Сыктывкаре разбили памятник рублю
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В Сыктывкаре (республика Коми. Российская Федерация) в пятницу 27 апреля обнаружен валяющимся на земле и разбитым памятник рублю. Об этом сообщает местный портал PG11.ru.

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“Арт-объект буквально рассыпался на кусочки: стекла разлетелись по всей площадке, крепления вылетели. Появилась трещина в пьедестале, на котором стоял памятник“, - говорится в сообщении.

 Сам “рубль“ уже подняли, чтобы повреждения мог изучить эксперт.

На месте работает полиция и эксперты. Им предстоит узнать причину, по которой упал арт-объект. Пока что нет никакой информации о том, когда и кто совершил акт вандализма.

Арт-объект Памятник рублю создали в национальном банке Республики Коми. Установила его одна из строительных организаций Сыктывкара. Торжественное открытие памятника состоялось в 2015 году.

Напомним, 23 апреля в Москве открыли памятник Ельцину.

 

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Теги: Россия, вандализм, вандалы, памятник, инсталляция, рубль
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Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
рекрас    27.04.2018, 14:51
Оценка:  +1
рекрас
гы-гы
Кайдаш    27.04.2018, 14:35
Оценка:  +1
Кайдаш
Это знамение. Как венок Янеку.
Woodbrother    27.04.2018, 14:27
Оценка:  +2
Woodbrother
Земля пухом рублю. Покойся с миром.
ГенийПрошлого    27.04.2018, 14:23
Оценка:  +6
ГенийПрошлого
знак
Глод    27.04.2018, 14:23
Оценка:  +5
Глод
Рубль упал, конкретно. Посмотрите курсы валют.
Конфузий    27.04.2018, 14:23
Оценка:  +5
Конфузий
Российский рубль не роза,
Но увял.
И только доллар
Вечно зеленеет.
Конфузий    27.04.2018, 14:23
Оценка:  +5
Конфузий
Надеюсь, памятник был надгробием?
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