Переключиться на мобильную версию

РФ дестабилизирует Украину, Грузию и Сирию - США

Комментариев: 2
НАТО не вернется к отношениям в режиме бизнес как всегда с Россией, пока она не начнет выполнять Минские договоренности, заявили в Госдепе США.
Спикер Госдепа Хизер Науерт раскритиковала действия РФ в соседних странах
Спикер Госдепа Хизер Науерт раскритиковала действия РФ в соседних странах
Getty Images

Россия играет дестабилизирующую роль в Украине, Грузии и Сирии. Об этом в пятницу, 27 апреля, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт в своем Twitter.

"НАТО является наиболее релевантным, чем когда-либо со времен "холодной войны". Сегодня наше внимание сосредоточено на постоянной российской агрессии и ее способности запугивать, заставлять, взрывать и вторгаться на территорию своих соседей. Россия играет дестабилизирующую роль в Украине, Грузии и Сирии. НАТО - это оборонительный союз в условиях угрозы", - написала она в микроблоге.

По словам Науерт, НАТО не вернется к отношениям в режиме "business as usual" ("бизнес как всегда") с Россией, пока она не начнет выполнять Минские договоренности.

"Госсекретарь Помпео и министры иностранных дел НАТО подтвердили: НАТО не вернется к "business as usual" с Россией, пока РФ не начнет выполнять взятые обязательства, в соответствии с Минскими договоренностями, а именно - вывод войск и (прекращение - ред.) поддержки сепаратистов на Донбассе, и возвращение контроля над Крымом Украине", - заявила Науерт.

Напомним, ранее Госдеп США заявил о нарушении прав человека в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-Грузия, Россия-США, США, НАТО, Украина-Россия, госдепартамент США, Госдеп, Россия-НАТО, Россия в Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Глод    27.04.2018, 14:35
Оценка:  +1
Глод
В Сирию их президент пригласил. А в Грузию и к нам - недружественные решения наших правительств. Если с ними дружить, то они не лезут. Или надо быть сильнее их.
Dnepr_Dnepr    27.04.2018, 14:31
Оценка:  0
Dnepr_Dnepr
Всего три страны??? Какой позор! И они еще претендуют на статус мировой державы. Да США дестабилизировало десятки, сотни стран!!! Вот какой должна быть мировая держава! А это просто смех)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь