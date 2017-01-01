Болгарии подтвердили членство в еврозоне, но предложили подождать

Однако балканская страна должна оставаться "хладнокровной" и работать над критериями присоединения.

Болгария станет 20-м членом еврозоны, но не должна спешить с этим процессом. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансовым вопросам Пьера Московиси в пятницу, 27 апреля.

Как сообщает Reuters , прибыв на неофициальную встречу министров финансов ЕС в Софии, Московиси сказал, что балканская страна должна оставаться "хладнокровной" и работать над критериями присоединения.

"Но нам нужно подготовить это методично и тщательно, и нам не нужно спешить, потому что, если мы будем спешить, то присоединение к еврозоне будет не идеальным", - сказал Московиси.

Он подчеркнул, что Болгария, самый бедный член ЕС, должна работать над укреплением своей экономики, подчеркнув, что присоединение к еврозоне должно быть "активом, а не шоком".

Отметим, Болгария настаивает на введении единой валюты, а ее премьер Бойко Борисов заявлял, что рассчитывает на вступление в еврозону в течение двух лет. Страна привязала свою валюту лев к евро, что соответствует формальным критериям для принятия единой валюты ЕС. Также она ведет расчетливую фискальную политику и удерживает инфляцию.

Но ВВП Болгарии на душу населения составляет всего 49% от среднего показателя по ЕС. Это значительно ниже показателя государств-членов еврозоны.

Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на антикоррупционный закон.