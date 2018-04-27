В России школьники установили памятник Telegram

Дети попросили деньги якобы на компьютеры для обучения, но поставили памятник заблокированному мессенджеру и цифровому сопротивлению.

В деревне Старополье под Сланцами, Ленинградская область, школьники по собственной инициативе установили памятник мессенджеру Telegram в виде его логотипа – голубого бумажного самолетика. Об этом Online74.ru рассказал глава сельского поселения Виталий Овлаховский.

Читай также: Россиянам разрешили провести митинг против Роскомнадзора

Чиновник сообщил, что установка памятника удивила его самого. Деньги школьники попросили якобы на компьютеры для обучения у депутата Владимира Петрова, и когда тот выделил средства – установили памятник Телеграму из фанеры. Под фигурой авторы затеи поместили надпись Digital Resistance (Цифровое сопротивление). На крыло самолетика школьники наклеили две звезды и пояснили, что эти звезды – за каждую неделю победы Telegram над Роскомнадзором.

Дети попросили деньги у депутата якобы на компьютеры Online47.ru

Читай также: Роскомнадзор обещает блокировать Telegram более точечно

“Ребята сделали этот памятник и пришли ко мне за разрешением на его установку. Причем показали мне договор пожертвования, подписанный депутатом Заксобрания области Владимиром Петровым.Он выделил свои личные деньги на эти цели, поэтому я дал разрешение и не подозревал о каких-то революционных мотивах в действиях детей“, - сказал Овлаховский.

Также он сказал, что понимает и не осуждает действия детей.

В свою очередь Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров, который выделил средства детям, заявил, что не нужно было обманывать. Он отметил, что и сам бы помог школьникам с установкой памятника.

“Законы конечно же нужно соблюдать, но то, что сейчас происходит, портит жизнь миллионам людей, пользующихся различными интернет-сервисами“, - сказал Петров.

Напомним, ранее, 25 апреля Общество научных работников (ОНР) просило премьер-министра РФ пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора. На волне блокировок Telegram оказалось недоступно множество научных и образовательных сайтов, в то время как мессенджер продолжает успешно работать.