Переключиться на мобильную версию

В России школьники установили памятник Telegram

Комментариев: 2
Дети попросили деньги якобы на компьютеры для обучения, но поставили памятник заблокированному мессенджеру и цифровому сопротивлению.
Памятник Telegram в Старополье
Памятник Telegram в Старополье
Online47.ru

В деревне Старополье под Сланцами, Ленинградская область, школьники по собственной инициативе установили памятник мессенджеру Telegram в виде его логотипа – голубого бумажного самолетика. Об этом Online74.ru рассказал глава сельского поселения Виталий Овлаховский.

Читай также: Россиянам разрешили провести митинг против Роскомнадзора

Чиновник сообщил, что установка памятника удивила его самого. Деньги школьники попросили якобы на компьютеры для обучения у депутата Владимира Петрова, и когда тот выделил средства – установили памятник Телеграму из фанеры. Под фигурой авторы затеи поместили надпись Digital Resistance (Цифровое сопротивление). На крыло самолетика школьники наклеили две звезды и пояснили, что эти звезды – за каждую неделю победы Telegram над Роскомнадзором.

Дети попросили деньги у депутата якобы на компьютеры
Дети попросили деньги у депутата якобы на компьютеры
Online47.ru

 

Читай также: Роскомнадзор обещает блокировать Telegram более точечно

“Ребята сделали этот памятник и пришли ко мне за разрешением на его установку. Причем показали мне договор пожертвования, подписанный депутатом Заксобрания области Владимиром Петровым.Он выделил свои личные деньги на эти цели, поэтому я дал разрешение и не подозревал о каких-то революционных мотивах в действиях детей“, - сказал Овлаховский.

Также он сказал, что понимает и не осуждает действия детей.

В свою очередь Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров, который выделил средства детям, заявил, что не нужно было обманывать. Он отметил, что и сам бы помог школьникам с установкой памятника.

“Законы конечно же нужно соблюдать, но то, что сейчас происходит, портит жизнь миллионам людей, пользующихся различными интернет-сервисами“, - сказал Петров.

Напомним, ранее, 25 апреля Общество научных работников (ОНР) просило премьер-министра РФ пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора. На волне блокировок Telegram оказалось недоступно множество научных и образовательных сайтов, в то время как мессенджер продолжает успешно работать.

Поделись:
Теги: Россия, Ленинградская область, школьники, Блокировка Telegram, памятник, цифровое сопротивление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
NoaSvardz    27.04.2018, 14:50
Оценка:  0
NoaSvardz
и снова кремлевская реклама
NoaSvardz    27.04.2018, 14:52
Оценка:  0
NoaSvardz
Да, на зло путину, установи месенджер, вконтакт, вступи в православие и все остальное
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь