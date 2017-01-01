Яндекс и ВКонтакте ответили на блокировку своих адресов

В России заговорили о "несвободе и отсутствие выбора для пользователей" после того, как в попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор "задел" Яндекс и ВКонтакте .

Представители двух крупнейших Интернет-компаний РФ – ВКонтакте и Яндекс – прокомментировали недавние действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке ряда IP-адресов этих сервисов на территории России.

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Как сообщает TJ со ссылкой на официальное сообщения Яндекса, от Роскмонадзора потребовали разъяснений после того, как ночью 27 апреля пять IP-адресов компании заблокировали в связи с попытками заблокировать мессенджер Telegram.

Глава PR-службы Яндекса Очир Манджиков отметил, что в результате блокировки Telegram “пострадали многие ресурсы и их пользователи“. Он отметил, это привело к несвободе и отсутствию выбора для пользователей“.

“Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету“, - заявил Манджиков.

По мнению представителей Яндекса, подобные действия Роскомнадзора лишают Россию возможности технологической конкуренции на мировых рынках.

ВКонтакте от открытой критики Роскомнадзора воздержалась.

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Управляющий директор этой компании Андрей Рогозов отметил, что 27 апреля был заблокирован один из IP-адресов ВКонтакте, в результате чего для части российских пользователей соцсеть стала недоступной. Также из-за нестабильной работы после блокировок пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который соцсеть использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в мобильных приложениях.

Тем временем, ВКонтакте в ближайшее время планирует запустить голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием, с котором передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. “Это значит, что никто кроме Вас и Вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора“, - уверяет Рогозов.

Напомним, 15 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях против 468 юридических и 1228 физических лиц. В список попали сервисы Яндекса, соцсети Вконтакте и Одноклассники. Указ вступил в силу 17 мая. Тем не менее, за обход блокировок для пользователей наказания не предусмотрено.

В России Телеграм формально запретили не из-за политики, а потому что компания не хочет делиться ключами шифрования.