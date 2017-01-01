Переключиться на мобильную версию

В Китае напали на школу: погибли семь учеников

Комментариев: 0
В китайской провинции Шэньси мужчина устроил резню. Нападавшего задержали сотрудники полиции.
В одной из китайских школ устроили резню
В одной из китайских школ устроили резню
EPA/UPG

В результате нападения на школу в уезде Мичжи китайской провинции Шэньси семь учеников погибли. Об этом   сообщает   The China Daily со ссылкой на заявление местных властей.

Читай также: Что заставило 19-летнего американца убить 17 школьников

Среди погибших дети от 12 до 15 лет.  По информации издания, неизвестный мужчина напал на школу с ножом, его задержала полиция.

По предварительной информации, ранения получили 12 человек. При этом Agence France-Press  уточнило, что количество пострадавших уже 19. 

О причинах нападения пока не сообщается.

Напомним, 18 апреля в городе Стерлитамак (Башкирия, РФ) в школе №1 ученик напал на школьников и учителей с ножом.

Поделись:
Теги: Китай, школа, нападение, резня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь