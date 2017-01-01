В Китае напали на школу: погибли семь учеников

В китайской провинции Шэньси мужчина устроил резню. Нападавшего задержали сотрудники полиции.

В одной из китайских школ устроили резню EPA/UPG

В результате нападения на школу в уезде Мичжи китайской провинции Шэньси семь учеников погибли. Об этом сообщает The China Daily со ссылкой на заявление местных властей.

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Среди погибших дети от 12 до 15 лет. По информации издания, неизвестный мужчина напал на школу с ножом, его задержала полиция.

По предварительной информации, ранения получили 12 человек. При этом Agence France-Press уточнило, что количество пострадавших уже 19.

О причинах нападения пока не сообщается.

Напомним, 18 апреля в городе Стерлитамак (Башкирия, РФ) в школе №1 ученик напал на школьников и учителей с ножом.