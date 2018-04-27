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Роскомнадзор обвинил иностранные компании в сбоях сайтов

Комментариев: 1
Ведомство обвиняет иностранных хостеров, которые умышленно препятствуют блокировке Telegram.
Роскомнадзор обвинил зарубежные хостинги в сбоях в работе сайтов
Роскомнадзор обвинил зарубежные хостинги в сбоях в работе сайтов
iguides.ru

Роскомнадзор оказался “не виноват“ в том, что в России не работают сайты. Сотрудники ведомства заявили, что решение Таганского суда о блокировке Telegram умышленно саботируют иностранные хостеры. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщили РИА Новости. 

“К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram“, — заявили в Роскомнадзоре.

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В РКН добавили, что решение заблокировать Telegram распространяется на действия множество компаний. Для того, чтобы сервис не работал, по мнению Роскомндзора, должны приложить усилия не только профильные службы, но также провайдеры и операторы связи.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что из-за Роскомнадзора российские компании потеряют миллиард долларов. При этом потери самих Google и Amazon, по самому пессимистичному сценарию, составят около 940 миллионов.

Также напомним, что 30 апреля в Москве пройдет митинг против Роскомнадзора. Городские власти столицы  РФ разрешили провести митинг против блокировки Telegram и ограничений в интернете. Акцию согласовали с участием до пяти тысяч человек.

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Теги: Россия, Роскомнадзор, Блокировка Telegram, обвинение
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Комментариев (1)
Сити3ен    27.04.2018, 17:20
Оценка:  +4
Сити3ен
они там совсем в этом роскомПозоре с дуба упали, такую чушь пороть? ))))))
откуда таких понабирали?
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