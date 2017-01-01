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В Китае мужчина зарезал в школе семь человек

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Полиция задержала 28-летнего подозреваемого по имени Чжао. Он местный житель и учился в этой школе.
Убийцу детей схватили
Убийцу детей схватили
Twitter / lailp

В Китае мужчина с ножом напал на среднюю школу в уезде Мичжи провинции Шэньси. Семь учеников погибли на месте, еще 12 получили аранения, сообщает The China Daily в пятницу, 27 апреля.

Среди погибших пять девочек и два мальчика, а среди раненых – девять девочек и трое мальчиков.

Полиция задержала 28-летнего подозреваемого по имени Чжао. Он местный житель.

"Мужчина сказал полиции, что над ним издевались одноклассниками во время учебы в школе и он хотел отомстить", – говорится в сообщении.

Ранее в Черкассах мужчина пришел с обращением в отдел полиции и неожиданно напал на правоохранителей. В результате инцидента пострадали три полицейских. Мужчину задержали.

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Теги: дети, убийства, Китай, школа, убийство, жертвы, нападение, китайцы, ранение, нож, погибли, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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