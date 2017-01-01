РФ ввела "черный список" литовцев

Российская Федерация передала властям Литвы перечень граждан, которым запрещен въезд. Под запретом, в частности, оказались несколько журнаистов.

Россия ввела запрет на въезд на свою территорию для ряда деятелей Литвы. Об этом в пятницу, 27 апреля, заявила пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене, сообщает Delfi.lt.

Она рассказала, что в Вильнюсе получили список граждан Литвы, которых РФ объявила невъездными. Якилайтене сказала, что каждого, кто внесен в список, информируют индивидуально.

В этот список, в частности, попал журналист Римвидас Валатка. Он заявил, что это самая высокая оценка в его жизни.

Как сообщвлось, месяц назад Литва закрыла въезд в страну 44 гражданам России. Напомним, Литва вручила РФ ноту из-за нарушения границы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet