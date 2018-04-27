В армянском Гюмри начался масштабный митинг оппозиции

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян днем провел автопробег из Еревана в Гюмри, после чего в городе начался массовый митинг.

Во втором по величине армянском городе – Гюмри вечером в пятницу, 27 апреля, начался митинг оппозиции во главе с лидером протестного движения, Николом Пашиняном. В митинге участвуют несколько тысяч людей, сообщает Интерфакс.

Днем Пашинян и сотни его сторонников организовали автопробег из Еревана в Гюмри, во время которого кортеж делал остановки во всех населенных пунктах, где оппозиционного лидера встречали жители городов и сел.

Гюмри традиционно считается городом, жители которого придерживаются оппозиционных взглядов и на выборах отдают наименьшее количество голосов за представителей власти. В Гюмри также расположена 102-ая российская военная база.

Завтра Пашинян проведет митинг в городе Ванадзор.

Напомним, власти Армении отказались от переговоров с лидером оппозиции. Как сообщалось, армянская оппозиция требует от правящей Республиканской партии "безоговорочной капитуляции".

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