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НАТО открыто для диалога с Россией - Госдеп

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Отношения альянса и РФ нормализуются, когда Москва реализует минские соглашения, подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепе назвали условия нормализации отношений с РФ
В Госдепе назвали условия нормализации отношений с РФ

Официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Аккер рассказала в эфире латвийской радиостанции Baltkom, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и открыто для диалога, сообщает РИА Новости.

Аккер отметила, что новый госсекретарь Майк Помпео сразу после своего назначения встретился с главами МИД стран НАТО в Брюсселе и обсудил проблемы отношений с РФ.

"Помпео - очень опытный человек. <...> С Россией сейчас, конечно, очень напряженные отношения. Этот вопрос как раз сегодня обсуждался с НАТО. Они заявили, что нет темы, имеющей большее значение для альянса, чем Россия. Госсекретарь Помпео и главы МИД стран НАТО подтвердили, что отношения НАТО и России не нормализуются, пока Россия не реализует минские соглашения", - заявила Аккер в интервью.

При этом она подчеркнула, что альянс не ищет противостояния с РФ и открыт для диалога.

Ранее Помпео заявил, что прошло время мягкой политики США в отношении России.

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Теги: Россия, США, НАТО, госдепартамент США, Госдеп, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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