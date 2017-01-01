Трамп заявил, что может приехать на открытие посольства США в Иерусалиме
Президент США Дональд Трамп заявил, что может направиться в Израиль на церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу, 27 апреля.
"Я могу поехать. Я очень горд этим. Оно (посольство - ред.) будет красивым", - отметил американский лидер.
Напомним, в начале декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.
Решение американского лидера вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.
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