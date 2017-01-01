Израиль ударил по морским объектам в Газе
Израильские ВВС атаковали шесть военно-морских целей в секторе Газа в ответ на попытку прорыва палестинцев через границу, сообщила пресс-служба армии Израиля.
"Самолеты ВВС Израиля атаковали шесть военных целей, принадлежащих морскому подразделению террористической организации ХАМАС. Удары нанесены в ответ на предпринятую в пятницу попытку массового прорыва на израильскую территорию", - говорится в сообщении.
A short while ago, IAF fighter jets targeted 6 military targets belonging to the Hamas terror organization's naval force in the Gaza Strip. The strikes were in response to the terror activity & mass infiltration attempt earlier today— IDF (@IDFSpokesperson) 27 апреля 2018 г.
По информации палестинских СМИ, бомбардировке подвергся главный средиземноморский порт анклава, где повреждены несколько небольших судов, пишет РИА Новости.
27 апреля 2018 г.
Напомним, палестинские выступления под общим названием Великий марш возвращения идут вдоль границ анклава пятую неделю подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками, в которых с 30 марта погибли 43 палестинца.
Ответственность за противостояние израильтяне возлагают на власти сектора Газа из движения ХАМАС.
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