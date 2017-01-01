Израиль ударил по морским объектам в Газе

По данным палестинских СМИ, бомбардировке подвергся главный средиземноморский порт анклава.

Израильские ВВС атаковали шесть военно-морских целей в секторе Газа в ответ на попытку прорыва палестинцев через границу, сообщила пресс-служба армии Израиля.

"Самолеты ВВС Израиля атаковали шесть военных целей, принадлежащих морскому подразделению террористической организации ХАМАС. Удары нанесены в ответ на предпринятую в пятницу попытку массового прорыва на израильскую территорию", - говорится в сообщении.

A short while ago, IAF fighter jets targeted 6 military targets belonging to the Hamas terror organization's naval force in the Gaza Strip. The strikes were in response to the terror activity & mass infiltration attempt earlier today — IDF (@IDFSpokesperson) 27 апреля 2018 г.

По информации палестинских СМИ, бомбардировке подвергся главный средиземноморский порт анклава, где повреждены несколько небольших судов, пишет РИА Новости.

Ранее несколько сот палестинцев попытались разрушить пограничные заграждения и прорваться из сектора Газа в Израиль. Военные остановили толпу, применив огнестрельное оружие и спецсредства. pic.twitter.com/ovLxyr6aIh — IDF (@IDFSpokesperson) 27 апреля 2018 г.

Напомним, палестинские выступления под общим названием Великий марш возвращения идут вдоль границ анклава пятую неделю подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками, в которых с 30 марта погибли 43 палестинца.

Ответственность за противостояние израильтяне возлагают на власти сектора Газа из движения ХАМАС.

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