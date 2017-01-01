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США и Германия тесно сотрудничают по Украине

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Берлин и Вашингтон вместе работают против незаконной деятельности России в Крыму и на Донбассе, подчеркнула Ангела Меркель.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, что обсуждала с американским лидером урегулирование ситуации в Украине, пишет Укринформ.

"Конечно же, мы говорили об Украине, где мы очень тесно вместе работаем в том, что касается незаконных действий России в Крыму и на востоке Украины", - отметила Меркель.

Она довольна тем, как американская администрация тесно работает по этой тематике с партнерами, что расширяет формат Минских соглашений.

Канцлер указала, что между Берлином и Вашингтоном существует большое единство мнений касательно противостояния с Россией и роли РФ в Сирии.

"Никто не заинтересован в том, чтобы не иметь хороший отношений с Россией, но там, где речь заходит о конфликтах, о том, что происходят какие-то вещи, например, в Украине, ситуации надо называть своими именами, и принцип территориальной независимости страны, такой как Украина, крайне важен и должен соблюдаться".

Ранее Меркель и Трамп выразили уверенность, что жесткие санкции против России заставят ее соблюдать международное право и суверенитет Украины. 

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Теги: Россия, Украина, Крым, Меркель, Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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