Лондон отказался признавать образовательные документы РФ - посольство

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, заявили в российском посольстве.

Британия отказалась признать российские дипломы об образовании, а политика Лондона негативно сказывается на образовательном секторе собственной страны, сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

Ранее британские СМИ информировали, что число учеников-россиян в британских частных школах за последние два года сократилось почти на 40%.

"Действительно, обнародованные Советом независимых школ цифры обращают на себя внимание. На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании, британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян", - подчеркнули в российской диппмиссии.

Отмечается также, что родители из РФ опасаются недружелюбной среды для своих детей в британских учебных заведениях.

В посольстве указали, что в развитии ситуации большую роль играет блокирование Великобританией заключенного с Россией соглашения о взаимном признании документов об образовании.

"Таким образом, неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с Brexit убытки", - добавили в диппредставительстве.

Напомним, отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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