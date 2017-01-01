ЕС больше нельзя полагаться на США - Меркель

"Время послевоенного порядка, длившееся более 70 лет после войны, минуло", - подчеркнула канцлер.

По ее словам, европейцы не могут себе позволить полагаться на то, что когда конфликты происходят у их порога, кто-то другой появится и спасет.

"Мы должны вносить свой вклад и этот вклад должен расти в ближайшие годы", - отметила Меркель и пояснила, что это относится и к военному участию, и к задачам предоставления помощи на развитие других стран, и к борьбе с причинами миграции.

Также она указала Германия "должна учиться играть свою роль".

"ФРГ – большая и экономически мощная страна, но в военной и политической сфере ей еще многое предстоит сделать", - признала канцлер.

При этом она отметила крайнюю важность трансатлантических отношений и надежного партнерства Евросоюза и США, в том числе в НАТО.

Ранее Меркель уже заявляла, что европейцы должны учиться больше рассчитывать на собственные силы.

Позже эту мысль поддержал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, подчеркнув, что Европа должна осознавать свою ответственность, поскольку полагаться на США так, как раньше, уже нельзя.