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ЕС больше нельзя полагаться на США - Меркель

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Немецкий канцлер уверена, что Германия и Евросоюз должны брать на себя больше ответственности.
Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, что времена, когда Германия и Европа могли полностью полагаться на всесильного партнера в лице Штатов, прошли и теперь они должны брать на себя больше ответственности, передает Укринформ.

"Время послевоенного порядка, длившееся более 70 лет после войны, минуло", - подчеркнула канцлер.

По ее словам, европейцы не могут себе позволить полагаться на то, что когда конфликты происходят у их порога, кто-то другой появится и спасет.

"Мы должны вносить свой вклад и этот вклад должен расти в ближайшие годы", - отметила Меркель и пояснила, что это относится и к военному участию, и к задачам предоставления помощи на развитие других стран, и к борьбе с причинами миграции.

Также она указала Германия "должна учиться играть свою роль".

"ФРГ – большая и экономически мощная страна, но в военной и политической сфере ей еще многое предстоит сделать", - признала канцлер.

При этом она отметила крайнюю важность трансатлантических отношений и надежного партнерства Евросоюза и США, в том числе в НАТО. 

Ранее Меркель уже заявляла, что европейцы должны учиться больше рассчитывать на собственные силы.

Позже эту мысль поддержал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, подчеркнув, что Европа должна осознавать свою ответственность, поскольку полагаться на США так, как раньше, уже нельзя. 

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Теги: США, ЕС, Германия, Меркель, ФРГ, Ангела Меркель, партнерство
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Источник: korrespondent.net

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