В Китае выросло число жертв нападения на школьников

Еще двое детей скончались от ранений в больнице. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Число жертв нападения с ножом на школьников в уезде Мичжи округа Юйлинь китайской провинции Шэньси выросло до девяти, передает РИА Новости со ссылкой на власти уезда.

Ранее сообщалось о семи погибших и 12 пострадавших. Два ребёнка скончались в больнице от полученных ран.

Напомним, нападение произошло в пятницу, 27 апреля, около 13.10 по киевскому времени, когда дети направлялись из школы по домам.

Молодой человек 1990 года рождения по фамилии Чжао, который также ранее обучался в этой школе, вооружившись кинжалом, напал на первых встретившихся ему школьников.

Его немедленно задержали, а на допросе он заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet