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В Китае выросло число жертв нападения на школьников

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Еще двое детей скончались от ранений в больнице. Правоохранительные органы продолжают расследование.
Автомобиль китайской полиции
Автомобиль китайской полиции

Число жертв нападения с ножом на школьников в уезде Мичжи округа Юйлинь китайской провинции Шэньси выросло до девяти, передает РИА Новости со ссылкой на власти уезда.

Ранее сообщалось о семи погибших и 12 пострадавших. Два ребёнка скончались в больнице от полученных ран.

Напомним, нападение произошло в пятницу, 27 апреля, около 13.10 по киевскому времени, когда дети направлялись из школы по домам.

Молодой человек 1990 года рождения по фамилии Чжао, который также ранее обучался в этой школе, вооружившись кинжалом, напал на первых встретившихся ему школьников.

Его немедленно задержали, а на допросе он заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии ученик напал с ножом на школьников и учителя, затем устроил поджог и нанес себе ранение.
 

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Теги: Китай, школа, школьники, убийство, нападение, нож
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Источник: korrespondent.net

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