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Половина немцев считает Трампа опаснее Ким Чен Ына

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Президент США представляет серьезную угрозу миру, считают 48% участников опроса YouGov. Вдвое меньше респондентов расценивают как угрозу лидера КНДР.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Почти половина немцев считают президента США Дональда Трампа серьезной угрозой миру, отмечается в опубликованных результатах опроса, который был проведен институтом исследования общественного мнения YouGov по заданию агентства dpa.

Такой точки зрения придерживаются 48% респондентов. По мнению 21% участников, наиболее заметную угрозу миру представляет северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын. Еще 15% опрошенных считают, что такая угроза исходит от российского президента Владимира Путина.

После вступления Трампа в должность президента отношения между США и ФРГ ухудшились, полагают две трети немцев. По мнению 62%, отношения между двумя государствами находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны.

В свою очередь, 17% участников опроса не видят каких-либо изменений. Еще 2% респондентов считают, что отношения с США улучшились.

Участники исследования прокомментировали также политику ФРГ в отношении США и России. Германии следует жестче критиковать деятельность Трампа, полагают 38% опрошенных. При этом треть респондентов устраивает нынешняя ситуация. По мнению 14% опрошенных, Берлину следует смягчить отношение к американскому президенту.

В то же время политику Германии в отношении Москвы слишком жесткой считают 29% респондентов, а слишком мягкой – 19%. При этом 29% участников опроса полностью согласны с нынешней позицией Берлина.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Германия, немцы, опрос, Трамп, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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