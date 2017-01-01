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В Британии авто наехало на людей у мечети

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Пострадали двое мужчин. В полиции не исключают, что инцидент может быть связан с терроризмом.
В Британии авто наехало на людей у мечети
The Guardian

В Великобритании в городе Бирмингем вечером 27 апреля автомобиль сбил двух человек, вышедших из мечети. Оба получили ранения, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в районе Астон у мечети Шах-Джалал. Автомобиля серебряного цвета сбил двух 20-летних мужчин и скрылся с места происшествия, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Аолиция была вызвана на Эттингтон-роуд в 21.15 (23.15 по Киеву), после пятничной молитвы. В полиции не исключают, что инцидент может быть связан с терроризмом, и разыскивают водителя автомобиля, который не остановился на месте происшествия.

Напомним, 23 апреля фургон совершил наезд на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто. Известно о десяти погибших и 15 пострадавших.

 

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Теги: Британия, Пешеходы, толпа, мечеть, Великобритания, пешеход, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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