Пентагон хочет нарастить военный контингент в Польше

Ведомство не исключает увеличения численности военнослужащих США в Польше, ведь Польша - союзник НАТО.

США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи с польским министром обороны Мариушем Блащакомв Вашингтоне.

Глава оборонного ведомства США подчеркнул, что Польша является союзником Америки по НАТО. "Мы размещаем войска в НАТО в соответствии с потребностями в обеспечении безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий", - заявил Мэттис.

Подобно странам Балтии, Польша обеспокоена присутствием российских военных у своих границ. В 2017 году Североатлантический альянс в свете обострившихся после российской аннексии Крыма отношений с Москвой разместил четыре международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

Кроме того, в конце марта 2018 года Польша и США заключили контракт на поставкудвух зенитно-ракетных комплексов Патриот, общая стоимость закупаемых систем составит 3,8 млрд евро. Польша получит их до 2022 года.

Недавно была достигнута договоренность, согласно которой США выделят дополнительную военную помощь странам Балтии на $170 млн.

Источник: Русская служба DW

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