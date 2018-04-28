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В Британии во время грозы с неба упал загадочный объект

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В сети пользователи делятся своими предположениями о природе непонятного явления.
Женщина снимала на видео живописную весеннюю грозу
Женщина снимала на видео живописную весеннюю грозу
Скриншот из видео

Жительнице британского города Бриджуотер Меган Тейлор удалось зафиксировать на видео загадочный инцидент во время грозы. Женщина сняла на видео странный предмет, падающий с неба во время удара молнии.

Об этом сообщает The Daily Mail, передают РИА Новости.

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“Я никогда не встречала такой грозы и совершенно точно никогда не видела, чтобы что-то падало на землю“, — рассказала британка. У самой автора видео нет предположений, что это было.

Один из пользователей Сети в комментарии под видео предположил, что в объектив камеры попала падающая птица, однако другие стали возражать, что объект был слишком большим для птицы.

Стоит отметить, что кадры напоминают сцену из фильма Война миров 2005 года, в которой инопланетяне десантируются на Землю во время грозы, после чего приводят в действие закопанные гигантские треножники.

Напомним, в начале марта над Уралом пролетел огненный шар-суперболид. 

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Теги: загадочное явление, Великобритания, гроза
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