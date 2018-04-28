В Британии во время грозы с неба упал загадочный объект

В сети пользователи делятся своими предположениями о природе непонятного явления.

Жительнице британского города Бриджуотер Меган Тейлор удалось зафиксировать на видео загадочный инцидент во время грозы. Женщина сняла на видео странный предмет, падающий с неба во время удара молнии.

Об этом сообщает The Daily Mail, передают РИА Новости.

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“Я никогда не встречала такой грозы и совершенно точно никогда не видела, чтобы что-то падало на землю“, — рассказала британка. У самой автора видео нет предположений, что это было.

Один из пользователей Сети в комментарии под видео предположил, что в объектив камеры попала падающая птица, однако другие стали возражать, что объект был слишком большим для птицы.

Стоит отметить, что кадры напоминают сцену из фильма Война миров 2005 года, в которой инопланетяне десантируются на Землю во время грозы, после чего приводят в действие закопанные гигантские треножники.

Напомним, в начале марта над Уралом пролетел огненный шар-суперболид.