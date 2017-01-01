Львовские туристы стуки не могут вылететь из Египта

Более 200 украинских отдыхающих уже сутки ждут вылета из Шарм-эль-Шейха.

Львовяне после отдыха не могут добраться домой depositphotos.com

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Более 200 украинских туристов не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха. При этом туристический оператор ситуацию не объясняет и не комментирует. Пострадавшие туристы стали жаловаться на ситуацию в соцсетях. На данный момент застрявшие в Египте украинские туристы ожидают возвращения в Украину в отеле, есть информация, что за ними уже отправили самолет.

Об этом сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии 112 Украина.

“Есть информация, что ожидается прибытие самолета из Украины“, — сообщил Кирилич.

По его словам, прилет самолета из Украины в Шарм-эль-Шейх ожидается “в послеобеденное время“ и есть надежда, что уже сегодня украинские туристы вылетят домой. Он добавил, что новый самолет за туристами отправляют ввиду того, что у львовского аэропорта, куда планируют вернуться украинцы, “не было возможности принять заказанный туркомпанией самолет“.

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Представитель МИД отметил, что на данный момент украинцы ожидают вылета в отелях, поскольку, согласно требованиям администрации аэропорта, находиться на его территории можно не более чем 2 часа. Добавим, что никаких заявлений касательно сложившейся ситуации на странице туроператора до сих пор не опубликовано.

Напомним, также двести одесских отдыхающих 18 января не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх из-за поломки самолета.

