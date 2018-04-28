В Баку пожар охватил семь этажей 130-метровой высотки
В центре Баку начался пожар на верхних этажах одного из самых высоких зданий Азербайджана, ранее носившем название Trump Tower.
Об этом сообщает haqqin.az, предает LB.ua.
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Возгорание началось на верхних этажах здания. Сейчас огнем охвачены с 13 по 20 этажи. На место происшествия стянуты пожарные бригады. Дороги, ведущие к Trump Tower, перекрыты.
РИА Новости уточняют, что сегодня в нескольких метрах от небоскреба проходят гонки Гран-при Формулы-1.
Здание, которое ранее называлась Trump Tower, представляет собой 130-метровую башню, имеет 33 наземных этажа. Оно является одним из пяти самых высоких сооружений Азербайджана.
Стоит отметить, что в 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США, из названия здания убрали Trump Tower.
В декабре стало известно, что компания Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане. Строительство Trump Tower в Баку почти завершили, но здание так и не открыли.
Напомним, в начале апреля произошел пожар в Trump Tower в Нью-Йорке. Тогда погиб один человек, четверо пожарных пострадали.
Как сообщалось,17 апреля в МЧС России официально назвали причину пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, который забрал жизни десятков людей, в том числе 41 ребенка.