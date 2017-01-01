Переключиться на мобильную версию

В Баку горел Trump Tower

Комментариев: 0
Изначально задымление произошло на последнем этаже здания. К тушению пожара были привлечены шесть расчетов МЧС Азербайджана.

В Баку горело одно из самых высоких зданий Азербайджана, известное как Trump Tower. Об этом сообщает Vesti.Az со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций страны.

Возгорание началось на верхних этажах 130-метрового небоскреба, на место происшествия были стянуты пожарные бригады МЧС.

К месту пожару приехал и глава МЧС Кемалледин Гейдаров. Пожар охватил 13-20 этажи здания.

Напомним, в начале апреля в Нью-Йорке горело здание Trump Tower, в результате погиб один человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Азербайджан, пожар, Баку, Трамп, небоскреб, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь