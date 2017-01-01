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Украина-НАТО: Польша хочет изменить формат встреч

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В условиях блокирования Венгрией проведения заседаний комиссии Украина-НАТО нужно найти возможность для проведения "менее формальных" встреч.
Варшава предлагает изменить формат заседаний комиссии Украина-НАТО с целью обойти вето Венгрии
Варшава предлагает изменить формат заседаний комиссии Украина-НАТО с целью обойти вето Венгрии
AP

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагает изменить формат заседаний комиссии Украина-НАТО с целью обойти вето Венгрии на проведение официальных заседаний. Об этом Чапутович сообщил изданию PAP.

Глава польского МИД отметил, что в условиях блокирования Венгрией проведения заседаний комиссии Украина-НАТО нужно найти возможность для проведения "менее формальных" встреч между Киевом и Брюсселем.

"Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии", - сказал Чапутович.

Напомним, 27 апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрели заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. 

 

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Теги: Украина, Польша, НАТО, НАТО-Украина, Венгрия
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Источник: Укринформ

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