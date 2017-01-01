В Перу нашли захоронение принесенных в жертву детей
Археологи обнаружили в северной части Перу массовое захоронение детей, которые, вероятно, были принесены в жертву примерно 550 лет назад.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ученые считают, что детей убили в ритуальных целях из-за наводнений, которые разрушили береговую линию Перу.
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Захоронение, расположенное рядом с современным городом Трухильо, также содержало останки 200 молодых лам, принесенных в жертву в тот же день. Отмечается, что ламы были основой экономики древних перуанских империй.
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