В Перу нашли захоронение принесенных в жертву детей

Скелеты 140 детей в возрасте от 5 до 14 лет были найдены захоронении Лас Ламас. Ученые считают, что детей убили в ритуальных целях из-за наводнений.

Археологи обнаружили в северной части Перу массовое захоронение детей, которые, вероятно, были принесены в жертву примерно 550 лет назад.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Скелеты 140 детей в возрасте от 5 до 14 лет были найдены захоронении Лас Ламас, построенном древней империей Чиму.

Ученые считают, что детей убили в ритуальных целях из-за наводнений, которые разрушили береговую линию Перу.

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Захоронение, расположенное рядом с современным городом Трухильо, также содержало останки 200 молодых лам, принесенных в жертву в тот же день. Отмечается, что ламы были основой экономики древних перуанских империй.

Ранее в Одесской области полицейские нашли обгоревшее тело иностранца, который исчез накануне. Возле убитого была нарисована пентаграмма, каббалистические символы, установлены свечи, разложены различные оккультные предметы. Убийцы довершили ритуал трупом черной курицы.