Со статуи Христа в Польше снимут антенну, раздающую интернет

В церкви считают, что антенны на верхушке статуи могут ранить чувства людей, особенно – верующих.

Благодаря установке оборудования паломники и туристы, которые находились рядом с фигурой Христа, также могли пользоваться интернетом fakt.pl

С крупнейшей в мире статуи Иисуса Христа в польском городе Свебодзине демонтируют антенны для раздачи интернет-сигнала. Об этом сообщили в курии епархии Зеленогурско-Гожувской, пишет польское издание Fakt.

В церкви считают, что антенны на верхушке статуи могут ранить чувства людей, особенно – верующих.

Священник прихода Милосердия Божьего в Свебодзине Ян Романюк заказал демонтаж антенны на ближайшие дни, но не позднее 10 мая.

В 2016 году приход заключил договор на безвозмездное использование пространства на фигуре Иисуса Христа, где установили устройства для передачи интернет-сигнала. В обмен приход получил бесплатный визуальный мониторинг статуи и доступ к широкополосному интернету. Никаких других выгод представители церкви не получили.

Благодаря установке оборудования паломники и туристы, которые находились рядом с фигурой Христа, также могли пользоваться интернетом.

Ранее журналисты с помощью дрона обнаружили десятки передатчиков интернет-сигнала, спрятанных в короне статуи Иисуса Христа. В интернет-компании сообщили, что установка передатчиков была идеей приходского священника.

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