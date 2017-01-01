Нобелевcкую премию по литературе хотят перенести из-за секс-скандала

Перенесут ли вручение Нобелевской премии 2018 года по литературе, станет известно в начале марта.

Вручение Нобелевcкой премии по литературе в 2018 году могут перенести Getty Images

Шведская академия решает вопрос о том, следует ли отменить Нобелевскую премию 2018 года по литературе после ряда обвинений в сексуальных нападениях. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает Тhe Guardian.

На своем еженедельном заседании, которое состоялось 26 апреля, 11 членов комитета обсудили этот вопрос. Решение ожидается 3 мая.

Отмечается, что в ноябре 2017 года французский фотограф Жан-Клод Арно был обвинен в сексуальных домогательствах и насилии в отношении 18 женщин. Он является мужем члена академии Катарине Фростенсон.

Пять жертв обратились в полицию, однако часть обвинений была отклонена из-за истечения срока давности или отсутствия доказательств.

Ранее были оглашены все лауреаты Нобелевской премии 2017 года.

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