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В Германии поезд сошел с рельсов, ущерб оценили в миллионы

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В результате аварии повреждены несколько колей, порваны 80 метров электрического кабеля. Ущерб оценили в миллионы евро.
В Баварии грузовой поезд сошел с рельсов
В Баварии грузовой поезд сошел с рельсов
focus.de

В Баварии, на перевалочной станции Мюнхен-Рием, грузовой поезд сошел с рельсов, ущерб оценивается в миллионы евро. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает Focus.

Авария произошла в ночь на 28 апреля.

По данным СМИ, в результате инцидента повреждены несколько колей, два вагона поезда опрокинулись. Также порваны 80 метров электрического кабеля, испорчены сигнальные метки и шпалы.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в Австрии пассажирский поезд столкнулся с вагонами на главном вокзале Зальцбурга, в результате чего 54 человека получили ранения.

 

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Теги: Поезд, Германия, авария, рельсы, ущерб
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Источник: korrespondent.net

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