Медведев пригласил Обаму посмотреть на "клочья" от экономики РФ

По данным главы российского правительства, инфляция в стране находится на низком уровне, а уровень безработицы вообще "рекордно низкий" .

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Премьер-министр Дмитрий Медведев пригласил бывшего президента США Барака Обаму приехать в Российскую Федерацию и посмотреть на “разорванную в клочья“ экономику.

Во время интервью в программе Вести в субботу на телеканале Россия 1 премьер вспомнил слова Обамы, который в 2015 году заявил, что благодаря американским санкциям РФ якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика — разорванной в клочья, передают РИА Новости.

“Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья“, — заявил Медведев.

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Премьер подчеркнул, что, несмотря на противодействие внешних сил, власти страны продолжают исполнять социальные обязательства, а инфляция находится на низком уровне. Он также обратил внимание на устойчивый рост экономики.

“В прошлом году этот рост составил 1,5%, а если говорить о первом квартале текущего года, то в целом и рост промышленности около 2%, и рост оборота торговли где-то 2 с небольшим процента, сельское хозяйство растёт уже — 2,5%. Это суммарно очень хороший показатель“, — рассказал глава российского правительства.

Он также указал на рекордно низкий уровень безработицы в стране.

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Как сообщалось, состояния богатейших россиян в течение дня понедельника, 9 апреля, сократились почти на $12 млрд на фоне падения российского фондового рынка.