В Армении правящая партия отказалась выдвигать кандидатуру на пост премьера

Партия руководствуется исключительно интересами государства, сказал вице-спикер парламента.

Правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является бывший президент республики и экс-премьер Серж Саргсян, не станет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства. Об этом в субботу, 28 апреля, заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, пишет Интерфакс.

По его словам, накануне состоялась встреча с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном. В повестке встречи был один вопрос - внутриполитическая ситуация и позиция по выборам премьер-министра.

"Республиканская партия решила не выдвигать кандидата на пост премьера Армении. Мы обсудим всех кандидатов, которые будут выдвинуты, и до голосования 1 мая примем решение. Изменилась политическая ситуация, сегодня в Армении внутриполитический кризис", - сказал он.

По словам Шармазанова, партия руководствуется исключительно интересами государства.

"Это осознанное решение. Когда будут выдвинуты все кандидаты, мы примем решение на основе наших обсуждений. У нас есть время до 18:00 30 апреля. На данный момент мы не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме Никола Пашиняна», - сказал вице-спикер парламента Армении.

Ранее партия власти заявляла, что готова переговорам с оппозицией.

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