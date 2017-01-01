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Власти Венеции ограничат число туристов в городе

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На улицах Венеции установили турникеты, с помощью которых городские власти смогут ограничить количество туристов в том или ином районе.
В Венеции установили турникеты для контроля потоков туристов
В Венеции установили турникеты для контроля потоков туристов
repubblica.it
 
На улицах итальянского города Венеция в субботу, 28 апреля, установили турникеты, которые рассчитаны на проход определенного числа туристов, сообщает La Repubblica.
 
"Через турникеты у моста Конституции и вокзала Санта-Лючия может пройти ограниченное число туристов, после чего проход будет доступен только для местных жителей. Эти меры приняты в связи с необходимостью контролировать потоки туристов, которые должны равномерно распределяться по всему городу", – говорится в сообщении.
 
Рядом с турникетами дежурят полицейские. Они следят за передвижениями туристов, чтобы в случае нарушений закрыть проход.
 
Ранее власти Венеции приняли решение об установлении численных ограничений для туристов.
 
Так, на центральной площади Сан-Марко установлен лимит посещений в 65 тысяч человек в день.

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Теги: Италия, туризм, туристы, Венеция
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Источник: korrespondent.net

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