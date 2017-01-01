Власти Венеции ограничат число туристов в городе

На улицах Венеции установили турникеты, с помощью которых городские власти смогут ограничить количество туристов в том или ином районе.

На улицах итальянского города Венеция в субботу, 28 апреля, установили турникеты, которые рассчитаны на проход определенного числа туристов, сообщает La Repubblica

"Через турникеты у моста Конституции и вокзала Санта-Лючия может пройти ограниченное число туристов, после чего проход будет доступен только для местных жителей. Эти меры приняты в связи с необходимостью контролировать потоки туристов, которые должны равномерно распределяться по всему городу", – говорится в сообщении.

Рядом с турникетами дежурят полицейские. Они следят за передвижениями туристов, чтобы в случае нарушений закрыть проход.

Ранее власти Венеции приняли решение об установлении численных ограничений для туристов.







Пара из Франции угнала гондолу в Венеции Так, на центральной площади Сан-Марко установлен лимит посещений в 65 тысяч человек в день.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet