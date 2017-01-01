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Австралия разместит в Японии самолет для слежения за судами КНДР

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Австралийский патрульный самолет P-8A в районе Японии будет наблюдать за соблюдением международных санкций, введенных против Северной Кореи.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл


Австралия отправит на Окинаву (Япония) самолет для слежения за северокорейскими морскими грузоперевозками в рамках мониторинга соблюдения международных санкций, введенных против КНДР, сообщает Интерфакс.

"У нас есть наблюдательный самолет P-8A, который будет работать в регионе для мониторинга соблюдения санкционных ограничений, это часть нашего сотрудничества с партнерами в вопросе санкций ООН", – сказал премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Ранее о намерении направить самолеты для слежения за КНДР также сообщала Канада. Самолеты будут базироваться на военной базе США Кадена на Окинаве.

Евросоюз расширил санкции в отношении КНДР

Напомним, в конце февраля ЕС резко усилил экономические санкции против Северной Кореи. Новые меры включали снижение квоты на экспорт в КНДР всех нефтепродуктов в четыре раза – с 2 млн баррелей до 0,5 млн баррелей в год.

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Теги: Австралия, Северная Корея, самолет, санкции, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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