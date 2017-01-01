Переключиться на мобильную версию

Брижит Макрон рассказала о жизни Меланьи Трамп

Комментариев: 0
Жена французского президента Эммануэля Макрона рассказала, что из-за мер безопасности первая леди США Меланья Трамп сильно ограничена в действиях.
Бриджит Макрон, Меланья Трамп, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
Бриджит Макрон, Меланья Трамп, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
 
Супруга президента Франции Бриджит Макрон в интервью Le Monde рассказала о своих впечатлениях от общения с женой американского лидера Меланьей Трамп.
 
По словам Макрон, в жизни первой леди США много ограничений из-за мер безопасности. Меланья Трамп все время находится в окружении охраны и не всегда может делать то, что ей хочется, заметила супруга французского президента.
 
"Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. У нее гораздо больше ограничений, чем у меня", – заявила первая леди Франции.
 
Она также отметила, что супруга Трампа вынуждена скрывать свои эмоции на публике, так как к ней всегда приковано внимание прессы, а ее действия могут неправильно интерпретироваться.
 
При этом, по словам жены французского президента, на самом деле Меланья Трамп добрая и открытая.
 
"У нас похожее чувство юмора. Мы обе много смеемся", – рассказала супруга Макрона.

Мелания Трамп впечатлила ярким нарядом
 
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой посетил США с государственным визитом. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Франция, Мелания Трамп, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: РИА Новости

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь