Брижит Макрон рассказала о жизни Меланьи Трамп

Жена французского президента Эммануэля Макрона рассказала, что из-за мер безопасности первая леди США Меланья Трамп сильно ограничена в действиях.

Супруга президента Франции Бриджит Макрон в интервью Le Monde рассказала о своих впечатлениях от общения с женой американского лидера Меланьей Трамп.

По словам Макрон, в жизни первой леди США много ограничений из-за мер безопасности. Меланья Трамп все время находится в окружении охраны и не всегда может делать то, что ей хочется, заметила супруга французского президента.

"Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. У нее гораздо больше ограничений, чем у меня", – заявила первая леди Франции.

Она также отметила, что супруга Трампа вынуждена скрывать свои эмоции на публике, так как к ней всегда приковано внимание прессы, а ее действия могут неправильно интерпретироваться.

При этом, по словам жены французского президента, на самом деле Меланья Трамп добрая и открытая.





Мелания Трамп впечатлила ярким нарядом "У нас похожее чувство юмора. Мы обе много смеемся", – рассказала супруга Макрона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet