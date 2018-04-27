США поставили ЕС ультиматум в торговом споре

США настаивают на том, чтобы Канада и страны Европы согласились на квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая.

Между ЕС и США разгорается торговая война АР



США поставили страны Евросоюза и Канаду перед выбором: либо они соглашаются на квоты со стороны американских властей, либо США обложат их продукцию жесткими таможенными пошлинами, сообщает США поставили страны Евросоюза и Канаду перед выбором: либо они соглашаются на квоты со стороны американских властей, либо США обложат их продукцию жесткими таможенными пошлинами, сообщает Bloomberg

Размер квоты на европейские товары в США – в частности, сталь и алюминий – составит 90% поставок Европы в США за последние два года.

"Мы просим всех принять квоты, если не тарифы", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Сделать выбор нужно до 1 мая – именно в этот день ограничения начнут действовать.





Макрон о возможных пошлинах США: С союзниками не ведут торговых войн Источник в ЕС рассказал агентству, что в Европе считают недопустимым требование США снизить поставки стали и алюминия из Евросоюза.

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