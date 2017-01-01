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Помпео: Ким Чен Ын готовит план по денуклеаризации

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын готов представить программу по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил новый госсекретарь США.
Майкл Помпео и Ким Чен Ын
Майкл Помпео и Ким Чен Ын
twitter.com/PressSec
 
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил госсекретарь США Майк Помпео.
 
"У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны", – сказал он
 
Госсекретарь заявил, что целью администрации США является "полная, достоверная, необратимая денуклеаризация". 
 
"Он согласился, что готов… представить план, который поможет нам достичь этой цели. Только время покажет, сможем ли мы это сделать", – отметил Помпео.

Трамп рассказал о встрече Помпео и Ким Чен Ына
 
Напомним, ранее госсекретарь США провел личную встречу с северокорейским лидером. 

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Теги: Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, Ким Чен Ын, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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