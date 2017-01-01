Помпео: Ким Чен Ын готовит план по денуклеаризации

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын готов представить программу по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил новый госсекретарь США.

Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны", – сказал он

Госсекретарь заявил, что целью администрации США является "полная, достоверная, необратимая денуклеаризация".





Трамп рассказал о встрече Помпео и Ким Чен Ына "Он согласился, что готов… представить план, который поможет нам достичь этой цели. Только время покажет, сможем ли мы это сделать", – отметил Помпео.

Напомним, ранее госсекретарь США провел личную встречу с северокорейским лидером.

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