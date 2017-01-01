Умер основатель фестиваля Burning Man

На 71-м году жизни в Соединенных Штатах умер основатель фестиваля современного искусства Burning Man, художник и активист Ларри Харви.

Основатель американского фестиваля музыки и искусства Burning Man ("Горящий человек") Ларри Харви скончался в Сан-Франциско в возрасте 70 лет, сообщается на сайте мероприятия.





СМИ показали самые эпатажные наряды на Burning Man "Наш основатель, друг и инициатор Ларри Харви, скончался. Ларри пережил обширный инсульт у себя дома утром 4 апреля. Хотя мы все надеялись на то, что он поправится, он умер мирно этим утром в Сан-Франциско рядом с членами семьи", – говорится в сообщении.

Фестиваль музыки и искусства Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в течение восьми дней с 1986 года. В последний день фестиваля, сжигается гигантский деревянный "человек".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet