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Умер основатель фестиваля Burning Man

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На 71-м году жизни в Соединенных Штатах умер основатель фестиваля современного искусства Burning Man, художник и активист Ларри Харви.
Основатель Ларри Харви
Основатель Ларри Харви
burningman.org
 
Основатель американского фестиваля музыки и искусства Burning Man ("Горящий человек") Ларри Харви скончался в Сан-Франциско в возрасте 70 лет, сообщается на сайте мероприятия.
 
"Наш основатель, друг и инициатор Ларри Харви, скончался. Ларри пережил обширный инсульт у себя дома утром 4 апреля. Хотя мы все надеялись на то, что он поправится, он умер мирно этим утром в Сан-Франциско рядом с членами семьи", – говорится в сообщении.

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Фестиваль музыки и искусства Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в течение восьми дней с 1986 года. В последний день фестиваля, сжигается гигантский деревянный "человек".

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Теги: США, смерть, фестиваль, Burning Man
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Источник: korrespondent.net

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