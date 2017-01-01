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При пожаре на фабрике Тайваня погибли семь человек

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Среди жертв трагедии числятся двое рабочих-мигрантов из Таиланда и пятеро пожарных. Еще семь сотрудников пожарно-спасательного отряда пострадали.
Причина пожара на данный момент не установлена
Причина пожара на данный момент не установлена
Кадр из видео

По меньшей мере семь человек погибли на Тайване в результате крупного пожара, вспыхнувшего в ночь на фабрике в городе Таоюань. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Среди жертв трагедии числятся двое рабочих-мигрантов из Таиланда и пятеро пожарных. Еще семь сотрудников пожарно-спасательного отряда пострадали и доставлены в больницы. Состояние двух из них расценивается врачами как тяжелое.

Причина пожара на данный момент не установлена, ведется расследование.

Напомним, в результате недавнего землетрясения на Тайване погибли десять человек.

 

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Теги: Тайвань, пожар, жертвы, фабрика
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Источник: korrespondent.net

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