Переключиться на мобильную версию

Юнкер заявил о необходимости восстановления контактов с РФ

Комментариев: 3
Глава Еврокомиссии заявил о необходимости возобновления диалога с РФ. По мнению Юнкера, "повестка безопасности" для Европы невозможна без РФ.
Жан-Клод Юнкер
Жан-Клод Юнкер

Европе и России следует "восстановить контакт" и оставить в прошлом "риторику холодной войны". Такое мнение высказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Politico.

По мнению Юнкера, без России, которая является "крупным игроком", невозможно обсуждение "повести безопасности" для Европы.

"Мы должны учиться разговаривать с российской стороной на равных основаниях", - заметил политик.

"Мы, европейцы, иногда думаем, что мы - боссы всего мира. Мы забываем, что мы - небольшая часть вселенной. Мы теряем экономическую силу. Есть и демографические потери. Мы на самом деле должны прислушиваться к остальной части земли", - добавил Юнкер.

Мнение Юнкера последовало на фоне очередного обострения отношений между Брюсселем и Москвой, связанное в том числе с военным присутствием РФ в Сирии, участием российской стороны в отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании, а также обвинения в адрес России во вмешательстве в национальные выборы в ряде стран.

Источник: Русская служба DW

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Европа, агрессия, Жан Клод Юнкер, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    29.04.2018, 11:04
Оценка:  -1
Woodbrother
Глава Еврокомиссии стал внезапно степендиатом газпрома с чем его и можно поздравить. Одно только печалит - все, к чему прикасается кремль, будет в последствии уничтожено .
DISAINERDUSH    29.04.2018, 10:37
Оценка:  0
DISAINERDUSH
За сколько продался? 30 серебренников?
NaMiOl    29.04.2018, 10:30
Оценка:  0
NaMiOl
Ватник!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь